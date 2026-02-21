Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé

Par Valentin Feuillette
Ousmane Dembélé @Maxppp

Touché lors du barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA face à l’AS Monaco mardi, Ousmane Dembélé suscitait l’inquiétude du côté du Paris Saint-Germain. Interrogé après la rencontre contre Metz ce samedi (3-0), son entraîneur Luis Enrique s’est toutefois montré rassurant concernant l’état physique de son ailier.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas encore sur Ousmane. Il n’a pas une blessure compliquée. C’est un coup. » Un discours prudent, mais plutôt encourageant, qui laisse penser que l’international français pourrait rapidement être de retour sur les terrains.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier