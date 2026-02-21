PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé

Touché lors du barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA face à l’AS Monaco mardi, Ousmane Dembélé suscitait l’inquiétude du côté du Paris Saint-Germain. Interrogé après la rencontre contre Metz ce samedi (3-0), son entraîneur Luis Enrique s’est toutefois montré rassurant concernant l’état physique de son ailier.

« Je ne sais pas encore sur Ousmane. Il n’a pas une blessure compliquée. C’est un coup. » Un discours prudent, mais plutôt encourageant, qui laisse penser que l’international français pourrait rapidement être de retour sur les terrains.