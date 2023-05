Real Madrid-Manchester City : Pep Guardiola dévoile un plan anti-Vinicius Jr.

La suite après cette publicité

La première manche d’une affiche de folie. Ce mardi soir, le Real Madrid recevra Manchester City dans le cadre de la première manche des demi-finales de Ligue des Champions. Un choc tant attendu entre le vainqueur en titre de la C1 et le club de Pep Guardiola, désireux d’enfin s’imposer contre les Merengues et d’aller chercher son premier titre en C1, après l’échec subi l’an dernier au même stade de la compétition. L’affiche sera aussi l’occasion de voir un duel entre les deux meilleurs joueurs du moment : Vinicius Jr. contre Erling Haaland.

Si l’on ne compte plus les buts du Norvégien, meilleur buteur de Premier League et de la Ligue des Champions pour sa première saison avec les Skyblues, son rival brésilien n’a pas à être jaloux. En 30 rencontres de Liga, il a inscrit 10 buts et a délivré 9 passes décisives, ainsi que 6 buts en 10 matches de C1. De quoi forcément obliger Pep Guardiola à s’adapter. Et pour le déplacement des Skyblues au Santiago Bernabeu, l’entraîneur catalan a avoué qu’il comptait mettre en place un plan anti-Vinicius Jr.

Un joueur «qui vous fait mal»

Pep Guardiola a, en effet, avoué que Manchester City «va lui porter une attention particulière. Nous faisons la même chose contre Mohamed Salah, Sadio Mané et avec toutes les équipes… Nous ne sommes pas naïfs. Il y a aussi Karim Benzema, Rodrygo… et ce que j’ai le plus aimé, c’est leur capacité à jouer en association, ils ne brûlent pas le ballon. Ils jouent ensemble et c’est difficile de leur prendre le ballon», a-t-il d’abord expliqué, devant la presse.

Avant de faire les éloges du Brésilien. «Vinicius Jr. est un joueur qui vous fait mal à chaque fois qu’il entre en contact avec vous. Il sait le faire beaucoup de fois dans un match. Il a beaucoup d’expérience, car ces joueurs ont connu des situations similaires. C’est une bonne nouvelle que nous soyons face à lui», a ajouté Guardiola. Reste à savoir si, de son côté, Carlo Ancelotti a prévu un plan pour contrer les qualités d’Erling Haaland, le numéro 9 des Cityzens.

