Manchester United : la sortie forte d’Harry Maguire sur Marcus Rashford

Après six mois en prêt à Aston Villa en 2025 puis une saison du côté du FC Barcelone, Marcus Rashford a fait son retour sous les couleurs de Manchester United lors de la rencontre amicale contre l’AC Milan (2-4). Après ce premier match, Harry Maguire a d’ailleurs exprimé son souhait de voir l’attaquant de 28 ans rester chez les Red Devils.

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«En tant que joueur, nous espérons que Marcus reste car s’il le fait, il est un atout de taille à avoir. Il peut nous améliorer, c’est certain. C’est une énorme menace. J’ai joué avec Marcus pendant de nombreuses années, je le sais bien !» L’intéressé appréciera.