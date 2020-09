BON PLAN : - 25 % sur les nouveaux maillots de l'Equipe de France

Après quasiment un an d'absence, l'Équipe de France est de retour. La bande à Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dispute la Ligue des Nations en vue de l'Euro qui se déroulera en juin 2021. Et pour fêter le grand retour des Bleus, Nike vient dévoiler leurs nouveaux maillots. Deux tuniques originales que porteront les champions du monde en titre face à la Suède (ce vendredi 4 septembre) et la Croatie (le mardi 8 septembre).

La suite après cette publicité

Pour l'occasion, Foot.fr met en place une offre exceptionnelle. Bénéficiez d'une réduction de 25 % sur chaque tunique domicile et extérieure des Bleus grâce au code promo : EDF25. Attention, ce code promo est en quantité très limitée, ne tardez pas pour en bénéficier et offrez-vous les nouveaux maillots des Bleus en version authentique, replica ou junior (avec le flocage de Mbappé, Pogba, Griezmann et de vos joueurs préférés) à prix réduit.