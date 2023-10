OL : Fabio Grosso attend des recrues cet hiver

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais va-t-il enfin remporter un match cette saison ? Après sept journées sans le moindre succès, les Gones vont tenter de remporter leur premier succès de la saison contre un FC Lorient en difficulté, au Groupama Stadium dimanche (15 heures). Si la situation est déjà alarmante, Fabio Grosso, le manager rhodanien, a tenu à garder le calme, mais attend tout de même l’arrivée de nouvelles recrues pour l’hiver.

«Cela ressemble à un match crucial mais ça sera tout le temps comme ça, c’est un club historique qui est là pour gagner. On travaille fort pour gagner, on est prêt. Il faudra faire un super match, a-t-il d’abord expliqué, avant d’évoquer le mercato. Si on augmente la qualité du groupe, je serai heureux. Il y a encore du temps, ce n’est pas très important actuellement. Si le président peut nous donner des joueurs avec de la qualité…».