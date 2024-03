Zinedine Zidane va faire son grand retour au Santiago Bernabéu !

Joueur puis entraîneur du Real Madrid entre 2016 et 2018 et entre 2019 et 2021, Zinedine Zidane a une attache particulière avec le club merengue. Malgré quelques différends avec l’écurie espagnole, le Français a des liens importants avec le Real et va revenir dans la capitale espagnole, du moins le temps d’un match.

La suite après cette publicité

Le journal AS confirme que ZZ jouera à nouveau au stade Santiago Bernabéu lors du match Corazón Classic samedi prochain contre Porto Vintage (12 heures). Il l’a déjà fait en 2013, contre la Juventus Turin, où il a d’ailleurs joué une mi-temps avec chaque équipe.