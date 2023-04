Troyes : la nouvelle punchline d’Adil Rami

Hier, Adil Rami est sorti de ses gonds après la défaite de Troyes face à Clermont (2-0). Le défenseur tricolore n’a pas épargné ses coéquipiers au micro de Prime Vidéo. «Moi je m’en fous, j’ai 37, 38 piges et ma carrière elle est faite, a lancé le capitaine troyen. Et je sais même pas si je suis triste pour des joueurs qui baissent les bras pour la suite de leur carrière. Franchement, il va falloir qu’ils se remettent en question ! Moi je n’ai à juger personne, j’ai juste jugé que l’état d’esprit n’était pas bon et que la défaite était logique.»

La suite après cette publicité

Le champion du monde 2018 a aussi taclé son coach, Patrick Kisnorbo. Quand il lui a été demandé si le message de son entraîneur passait toujours auprès du vestiaire, Rami a été cash. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «je me pose la même question ! Je vais botter en touche parce qu’il me reste huit matchs avec ce coach et si je peux avoir le maximum de minutes… en plus j’ai de moins en moins de crampes donc c’est pas le moment.» Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’ancien joueur du LOSC devrait quitter le club en fin de saison.

À lire

Troyes : la déclaration hallucinante d’Adil Rami après la défaite contre Clermont