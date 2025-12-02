Menu Rechercher
Cameroun : Marc Brys incendie Samuel Eto’o

Licencié à quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations et alors qu’il a échoué à qualifier le Cameroun pour la Coupe du monde 2026, Marc Brys a été l’un des fusibles d’une sélection en pleine crise. Nommé en avril 2024 par le ministère des Sports camerounais et en conflit avec la Fédération Camerounaise de Football présidé par Samuel Eto’o, le coach belge de 63 ans a connu un mandat mouvementé. Dans un entretien accordé à VTM NIEUWS, il s’est confié sur ce climat tendu et a pointé du doigt Samuel Eto’o.

«J’ai d’autres ambitions que d’être constamment sur le qui-vive. C’est trop agressif, trop trompeur. J’en ai assez. Trop de négativité pour pouvoir travailler correctement. Eto’o a toujours cherché à m’évincer au plus vite. Dès la première minute, il m’a insulté, et j’ai réagi. J’étais une trop grande menace pour lui. Ça m’a servi de leçon. Je le recommande à tout le monde, mais ça ne doit pas durer trop longtemps. Soit on a peur et on ne veut pas s’engager dans ce combat, soit on le voit comme une expérience enrichissante. Devenir sélectionneur du Cameroun a été un défi pour moi. On verra quelles en seront les conséquences. Mon contrat court jusqu’en septembre. C’est un contrat avec le ministre, et il ne m’a pas renvoyé. Alors oui… Mais tout ce mystère, cette pression et ce sabotage : ce n’est sûrement pas l’intention», a-t-il confié.

