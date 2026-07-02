Le clan Michael Olise discute avec 2 clubs

Michael Olise (24 ans) continue d’impressionner le monde entier. Au Bayern Munich, on n’est pas vraiment surpris par le talent et les qualités de l’international tricolore, auteur de 5 passes décisives durant le tournoi. Il est d’ailleurs le meilleur dans ce domaine à ce jour. Tout cela n’échappe pas à ses prétendants, dont fait partie le Real Madrid. Aidés par Kylian Mbappé (27 ans), qui pousse en coulisses pour qu’il signe à Madrid, les Merengues sont fous du joueur.

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Bien qu’ils aient assuré l’inverse publiquement, les Madrilènes pensent toujours à lui selon plusieurs médias espagnols, dont AS. La publication précise d’ailleurs que deux clubs ont pris contact avec son entourage et l’un d’eux a une longueur d’avance. Leurs identités n’ont pas filtré, mais on ne devrait pas se tromper en affirmant que le Real Madrid doit être l’une des deux écuries. Récemment, le PSG a aussi été cité comme un club intéressé par ses services. Quoi qu’il en soit, les clubs devront convaincre Olise, qui ne veut pas aller au clash, et le Bayern Munich, qui a assuré que le joueur n’est pas à vendre.