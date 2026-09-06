Menu Rechercher
Commenter 2
Eredivisie

Gardien, le fils de Ronald Koeman s’offre un incroyable doublé

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ronald Koeman Jr @Maxppp
Telstar 2-2 Cambuur

On peut être fils d’une légende du football néerlandais et faire parler de soi sur le tard. Gardien de but de 31 ans évoluant à Telstar en Eredivisie, Ronald Koeman Jr a eu une carrière assez peu médiatisée en dehors de son pays. Passé par Almere City et Top Oss, il brille avec Telstar depuis 2021. Et depuis la saison dernière, il s’est découvert un talent de buteur.

La suite après cette publicité

Buteur en fin de match contre Volendam (2-1) lors de la dernière journée de la saison dernière, Ronald Koeman Jr vient encore de faire parler de lui. Contre Cambuur lors de la 5e journée de championnat, il a su sauver les siens de la défaite en inscrivant deux penalties, un après l’heure de jeu (63e), l’autre au bout du temps additionnel (90e +11). Permettant à Telstar d’arracher le match nul 2-2, Ronald Koeman Jr est devenu le meilleur buteur de son équipe cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Telstar
Ronald Koeman Jr.

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Telstar Logo Telstar
Ronald Koeman Jr. Ronald Koeman Jr.
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier