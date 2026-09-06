Gardien, le fils de Ronald Koeman s’offre un incroyable doublé

On peut être fils d’une légende du football néerlandais et faire parler de soi sur le tard. Gardien de but de 31 ans évoluant à Telstar en Eredivisie, Ronald Koeman Jr a eu une carrière assez peu médiatisée en dehors de son pays. Passé par Almere City et Top Oss, il brille avec Telstar depuis 2021. Et depuis la saison dernière, il s’est découvert un talent de buteur.

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Buteur en fin de match contre Volendam (2-1) lors de la dernière journée de la saison dernière, Ronald Koeman Jr vient encore de faire parler de lui. Contre Cambuur lors de la 5e journée de championnat, il a su sauver les siens de la défaite en inscrivant deux penalties, un après l’heure de jeu (63e), l’autre au bout du temps additionnel (90e +11). Permettant à Telstar d’arracher le match nul 2-2, Ronald Koeman Jr est devenu le meilleur buteur de son équipe cette saison.