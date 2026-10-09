PSG : Daniel Riolo démonte le discours de Luis Enrique sur les stars

La gestion de Luis Enrique au Paris Saint-Germain continue de faire débat. Alors que l’entraîneur espagnol a décidé de laisser Ousmane Dembélé et Nuno Mendes au repos pour la réception du Mans, samedi soir (20h45), Daniel Riolo estime que tous les joueurs parisiens ne sont pas logés à la même enseigne. Sur le plateau de l’After Foot de RMC, le consultant a notamment défendu l’idée d’une hiérarchie bien établie au sein du vestiaire, malgré le discours de Luis Enrique sur l’absence de statut particulier. « Moi, je pense que le onze, il l’a. Il a douze mecs. Il fait tout pour emmener ces mecs au top physiquement au mois de février », a-t-il expliqué, avant d’insister : « il n’y a pas de punition, il y a des statuts dans l’équipe. Dembélé a un statut plus important que Mayulu ou n’importe quel autre joueur de l’équipe. Il y en a qui ont gagné deux Ligues des champions, ils ont un statut, ce sont des cadors. »

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Un point de vue qui contraste avec celui de Guillaume Hoarau, également présent dans l’émission. Pour l’ancien attaquant parisien, Luis Enrique reste avant tout fidèle à sa philosophie collective et ne compte pas accorder de privilèges à ses stars. « Rien ne va changer. Il va continuer à vouloir mettre la meilleure équipe, indépendamment des joueurs », a-t-il assuré. « Il a encore parlé du statut de star et il est sincère quand il le dit. On a du mal à le croire, mais ce qui lui importe, c’est son équipe. » Hoarau reconnaît toutefois qu’un onze type finira naturellement par se dégager au fil des rencontres. En attendant, le technicien espagnol doit gérer le retour de ses internationaux après trois semaines de trêve, avec un calendrier chargé et notamment un choc face à Manchester City en Ligue des champions dans les prochains jours.