PSG - Real Madrid : Lilian Thuram donne son favori

Trois jours avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions tant attendu entre le PSG et le Real Madrid, au Parc des Princes, Lilian Thuram s'est exprimé dans les colonnes de Marca. L'ex-international français, empêché de rejoindre le PSG en 2008 en raison d'un souci cardiaque, a estimé que le club parisien était logiquement favori en raison de son effectif et par ses dernières prestations. «Il faut rappeler la réalité aux gens et arrêter de raconter des mensonges. La finale d'il y a deux ans a été jouée par le PSG. L'année dernière, ils ont été éliminés par Manchester City».

«Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu'il est très difficile de perdre un match, ou d'être éliminé. Car ce sont les meilleurs joueurs du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est normal, c'est de gagner lorsque vous avez ces joueurs (...) Messi, ça fait une grande différence, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'un des meilleurs gardiens de but du monde, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Marquinhos (...) puis il y a Kimpembe, qui est un international... Je pense donc que le PSG est favori», a expliqué l'ex-défenseur du FC Barcelone.