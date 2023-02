Erling Haaland va signer un contrat XXL

La suite après cette publicité

Auteur de 33 buts en 33 matchs avec Manchester City, Erling Haaland (22 ans) continue d’imprimer une cadence infernale. De quoi continuer à susciter les convoitises, notamment du Real Madrid. Mais pas que. Depuis la fin du mois de janvier 2022, le contrat du Norvégien avec Nike a pris fin. Sur le marché, l’attaquant est donc courtisé par plusieurs équipementiers.

The Athletic révèle qu’il a été photographié dans des chaussures de trois marques très connues, dont Nike, et qu’il a reçu de grosses propositions de chacune d’entre elles. Le média anglais précise que le clan Haaland s’attend à une offre globale de 22,6 millions d’euros par an et que le confort des produits de la marque sélectionnée sera aussi très important. Et selon The Athletic, c’est la marque à la virgule qui devrait à nouveau collaborer avec Haaland. Un joueur avec lequel Nike travaille depuis qu’il a 14 ans. À moins d’un retournement de situation, un contrat XXL devrait être signé prochainement. Affaire à suivre…

