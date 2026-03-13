Le coach d’Auxerre allume ses joueurs après la défaite face à un petit OM

Avec 19 points en 26 journées de Ligue 1, l’AJ Auxerre affiche le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison. Il manque décidément plus de talent que de volonté à cette équipe, battue ce soir par un Olympique de Marseille des mauvais jours (1-0). Après la rencontre, Kévin Danois nourrissait quelques regrets, conscient que son équipe venait de passer à côté de sa chance.

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«On fait un très bon match, on est puni à la fin, c’est un peu énervant, frustrant (…) Il a manqué beaucoup d’efficacité dans le dernier geste, on va travailler sur nos qualités, c’est ce qui fait qu’on va réussir à remonter la pente sur les derniers matchs, je pense. La précision dans le dernier geste, ils l’ont eue, nous, on n’a pas su marquer. On a énormément de regrets», insistait le milieu icaunais sur Ligue1+.

«On a la dernière attaque, ce n’est pas pour rien»

Le discours de Christophe Pélissier était aussi chargé de frustration après cette défaite face à un OM longtemps inoffensif : «je trouve que c’était intéressant ce qu’on proposait sur la première mi-temps, parce que Marseille n’a pratiquement rien du match. On a eu des coups à jouer mais on n’a pas été assez justes pour leur faire mal, c’est eux qui nous ont puni, et c’est nous qui sommes frustrés.» Amer, le coach auxerrois achevait son discours en remettant en cause la qualité de son effectif. Une pierre dans le jardin de son directeur sportif David Wantier, ou un coup de gueule pour réveiller son groupe ? Chacun l’interprétera à sa façon.

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«Il y a de la frustration parce que ce soir, il y avait la place pour prendre des points, et malheureusement, ça fait beaucoup de week-ends où l’on ressort avec le même sentiment. On manque de qualité offensive tout simplement. On a la dernière attaque (du championnat, avec 19 buts marqués, ndlr), ce n’est pas pour rien même si les joueurs se donnent. On n’a pas concédé énormément d’occasions, si ce n’est aucune. L’absence de Sinayoko? J’ai dit qu’elle était importante mais il y a des joueurs sur le terrain qui doivent faire plus sur le plan offensif, c’est clair.» Pas certain que ces mots apportent de la sérénité dans le vestiaire, mais à ce stade de la saison, on n’a plus vraiment le temps de marcher sur des oeufs. Auxerre est 16e de Ligue 1 et pourrait voir Nice s’envoler à 8 unités en cas de victoire contre Angers ce week-end.