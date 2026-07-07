Bruno Cheyrou débarque au Mans
De retour en Ligue 1, Le Mans continue de structurer sa cellule sportive, en vue de la reprise du championnat de France. Ce mardi, Pedro Oliveira - président du club manceau - a officialisé l’arrivée de Bruno Cheyrou au poste de « conseiller football ». Ex-directeur sportif des féminines du PSG (2017-2020) et responsable du recrutement de l’OL (2020-2023), l’ancien milieu de terrain âgé de 48 ans occupe les fonctions de « senior player development manager » à l’UEFA et est également consultant pour Canal+.
« Il ne sera pas notre directeur sportif pour l’instant, parce qu’il a d’autres activités en parallèle, mais on a décidé de le faire venir pour nous aider à tout organiser de la bonne manière », a expliqué Oliveira dans un point presse où n’étaient conviés que quatre médias locaux partenaires du club. Le patron du Mans a aussi indiqué qu’un « comité du football » dont il fera partie, allait être établi, avec notamment la présence de Bruno Cheyrou et de l’entraîneur, Patrick Videira.
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