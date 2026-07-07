Menu Rechercher
Commenter 8
Officiel Ligue 1

Bruno Cheyrou débarque au Mans

Par Kevin Massampu
1 min.
Bruno Cheyrou @Maxppp

De retour en Ligue 1, Le Mans continue de structurer sa cellule sportive, en vue de la reprise du championnat de France. Ce mardi, Pedro Oliveira - président du club manceau - a officialisé l’arrivée de Bruno Cheyrou au poste de « conseiller football ». Ex-directeur sportif des féminines du PSG (2017-2020) et responsable du recrutement de l’OL (2020-2023), l’ancien milieu de terrain âgé de 48 ans occupe les fonctions de « senior player development manager » à l’UEFA et est également consultant pour Canal+.

La suite après cette publicité

« Il ne sera pas notre directeur sportif pour l’instant, parce qu’il a d’autres activités en parallèle, mais on a décidé de le faire venir pour nous aider à tout organiser de la bonne manière », a expliqué Oliveira dans un point presse où n’étaient conviés que quatre médias locaux partenaires du club. Le patron du Mans a aussi indiqué qu’un « comité du football » dont il fera partie, allait être établi, avec notamment la présence de Bruno Cheyrou et de l’entraîneur, Patrick Videira.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Mans
Bruno Cheyrou

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Mans Logo Le Mans FC
Bruno Cheyrou Bruno Cheyrou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier