L’Atlético climatise le PSG et le FC Barcelone pour Julian Alvarez

« Mikel Arteta, Luis Enrique et Hansi Flick ont parlé avec Julian Alvarez ». Telles sont les informations publiées par l’émission El Chiringuito de Jugones dans la nuit de mardi à mercredi, confirmant donc l’intérêt très sérieux du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et du FC Barcelone pour l’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid. Autant dire qu’un sacré feuilleton s’annonce cet été.

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Pour l’instant, c’est d’ailleurs le FC Barcelone qui semble le plus chaud sur ce dossier, puisque selon la presse espagnole, le club catalan a déjà lancé les premières manœuvres, avec des premières approches auprès du club madrilène. De plus, le champion d’Espagne en titre aurait les faveurs du joueur, qui aurait fait du Camp Nou sa destination privilégiée en cas de départ, alors que l’Atlético tente le tout pour le tout pour garder son franchise player.

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Cerezo ferme la porte

Et avant le match de demi-finale aller de Ligue des Champions entre les Colchoneros et Arsenal, le président madrilène en a profité pour remettre une pièce dans la machine, envoyant un message clair aux clubs qui souhaitent recruter l’attaquant. « Julian est joueur de l’Atlético de Madrid. Il l’est aujourd’hui, il le sera demain, ainsi que la saison prochaine. Insister sur ce sujet me semble vraiment stupide », a tout simplement lancé Enrique Cerezo.

Un message clair donc, mais qui peut aussi servir d’avertissement : l’Atlético va être dur en négociations. Il semble d’ailleurs évident que le transfert dépassera les 100 millions d’euros. « Je ne peux pas continuer à sortir tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Je n’accorde pas d’importance à ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce que ça prend des proportions énormes, donc je me concentre sur ce que je peux faire sur le terrain. Il y a quelque chose qui sort chaque semaine. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe », confiait de son côté le principal concerné récemment. Rendez-vous cet été.

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