Ballon d’Or, Medhi Benatia choqué par le classement de Lionel Messi

Comme chaque année, le classement du Ballon d’Or fait jaser. Harry Kane a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal, tandis que plusieurs doubles champions d’Europe parisiens ont été classés hors du top 5. Pour Medhi Benatia, la cinquième place de Lionel Messi et la quatrième de Rodri ne sont pas non plus méritées.

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« C’est comme Messi qui finit cinquième. Toute l’année, tu es à Miami et tu finis cinquième ? Les fans de foot européen ont plus regardé Messi qu’Olise ? Il a été monstrueux à la Coupe du Monde, oui. Toute l’équipe joue pour lui. Respect, il a notre âge. Mais comment tu peux me dire Messi cinquième… Et Rodri quatrième alors qu’il a seulement joué quatre mois », a-t-il déclaré dans l’émission Les Affranchis, diffusée sur YouTube.