CdM 2026 : la méthode de l’Equipe de France pour lutter contre la chaleur

Face à la canicule et à l’humidité étouffante de Boston (plus de 35°C), le staff des Bleus a mis en place un protocole strict d’acclimatation. Les entraînements à la Bentley University ont été fixés à 15h, l’heure des futurs matchs, tandis que les joueurs doivent boire jusqu’à six litres d’eau par jour, utiliser des serviettes glacées et une unité de cryothérapie mobile, tout en restant vigilants face aux chocs thermiques de la climatisation.

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La logistique a également été optimisée pour réduire la fatigue liée aux transports. Didier Deschamps a ainsi réorganisé les plannings pour éviter les trajets superflus de 30 minutes entre l’hôtel et le terrain. Si le groupe reste serein face à ces conditions, une baisse des températures (autour de 22°C) est heureusement attendue mardi à New York pour le premier match face au Sénégal.