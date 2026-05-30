Nicolás Otamendi signe à River Plate

À 38 ans, Nicolás Otamendi s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Le défenseur argentin, qui disputera la Coupe du Monde 2026 avec l’Albiceleste, a officiellement signé avec River Plate. Son contrat prendra effet le 1er juillet prochain et le liera au club argentin jusqu’à la fin de l’année 2027. Un retour au pays pour l’un des cadres les plus expérimentés de la sélection argentine.

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COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



ℹ️ https://t.co/v7ocNlGYOS pic.twitter.com/JVNChWetRq — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026

Après avoir marqué les esprits sous les couleurs de Manchester City, qu’il a quitté en 2020, Otamendi a poursuivi sa carrière à Benfica, où il s’est imposé comme le leader de la défense lisboète. En plus de 280 matchs disputés avec le club portugais, le Champion du Monde 2022 a conservé un niveau de performance élevé malgré les années. Désormais libre au terme de son contrat, il a choisi de revenir en Argentine pour relever un nouveau défi avec River Plate, quelques semaines avant de tenter d’aller chercher un nouveau sacre mondial avec la sélection de Lionel Messi.