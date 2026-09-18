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UEFA Nations League

Équipe de France : Zinedine Zidane dit non à Karim Benzema

Par Chemssdine Belgacem
1 min.

Ce vendredi, Zinedine Zidane a annoncé sa première liste en tant que sélectionneur de la France. Un événement très attendu et qui a été scruté de très près par tout le pays en cette fin d’après-midi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’icone Zizou n’a pas fait dans la dentelle et a sélectionné de nombreux nouveaux dans sa liste.

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Et alors que plusieurs supporters fantasmaient d’un éventuel retour de Karim Benzema sous les ordres de l’un de ses amis, Zidane a été clair à ce sujet et a confirmé qu’il n’appellerait pas le natif de Lyon : «c’est bien, ça fait parler de Karim avec qui j’ai passé beaucoup d’années à Madrid (rires). Je l’adore. Il est venu équipe de France, il a un certain âge. Comme N’Golo (Kanté). Aujourd’hui, j’ai besoin de voir des joueurs plus jeunes mais ça n’enlève rien à sa carrière en équipe de France et en clubs.» Voilà qui est clair.

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