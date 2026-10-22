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Real Madrid : José Mourinho rage déjà pour le Clasico !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
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Dimanche soir, c’est Clasico ! Le FC Barcelone accueillera ainsi le Real Madrid, dans un duel qui s’annonce passionnant. Et après la victoire des Merengues contre le RB Leipzig, José Mourinho a, une fois encore, affiché son mécontentement quant à l’organisation des rencontres de Liga, laissant entendre que le FC Barcelone bénéficie de plus de repos.

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« Le CLasico ? Il n’y a pas d’histoire de confiance. C’est un match de plus, du championnat, même si c’est vrai que ce n’est pas un match comme les autres. Pour l’instant, on a déjà perdu 24h de repos (par rapport au Barça, NDLR) », a expliqué le Special One devant les caméras de Movistar. L’excuse est déjà toute trouvée ?

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