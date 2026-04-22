Liga : petite victoire pour le FC Barcelone contre le Celta, grosse inquiétude pour Lamine Yamal

Le Barça est bien parti pour conserver son titre en Liga. Encore faut-il le valider définitivement. La réaction d’orgueil du Real Madrid hier contre Alavés (2-1) a au moins eu le mérite de maintenir un semblant de suspense avant le Clasico du 10 mai prochain au Nou Camp. Avant la réception ce soir du Celta de Vigo (33e journée), les Catalans possédaient encore 6 longueurs d’avance sur leur meilleur ennemi. Ils pourraient même être sacrés avant la venue du Real sur leur pelouse, ou à l’issue de cette confrontation, ce qui n’en serait pas moins humiliant pour les Madrilènes. Ils s’avançaient évidemment en favoris pour la réception d’une équipe venant d’en prendre six en deux matchs de Ligue Europa, mais toujours à la lutte pour une place européenne en fin de saison.

La suite après cette publicité

Sans Raphinha blessé et Lewandowski, laissé sur le banc, les hommes d’Hansi Flick s’en remettaient à l’inévitable Lamine Yamal, auteur d’une première belle situation après quelques secondes de jeu seulement (1ère). Pablo Duran lui répondait immédiatement en obligeant Joan Garcia à une horizontale (2e). Ce démarrage tambour battant n’a pas vraiment eu d’effet sur la suite d’une soirée, qui allait tout de même connaître quelques événements. Dans une rencontre où le rythme avait nettement baissé d’un cran, Joao Cancelo sortait sur blessure (23e), remplacé par Baldé. Ancien de la maison, Jutgla tentait de se rappeler au bon souvenir de son club formateur (15e) mais c’est bien Yamal qui parvenait à débloquer la situation.

Lamine Yamal s’est blessé en marquant son penalty

Après un nouveau frisson (29e), la star obtenait un penalty logique après un joli numéro dans la surface. Il transformait lui-même la situation (1-0, 40e) mais se blessait derrière la cuisse gauche sur sa frappe et regagnait sans attendre le vestiaire, la grimace bien visible sur son visage. Pas une bonne nouvelle à moins de trois semaines du Clasico, et surtout quelques semaines du Mondial. Dans la foulée, la rencontre devait se stopper pendant plus de 20 minutes à la suite de l’intervention des secours en tribune. Le remplaçant de Yamal, Roony Bardghji, a bien failli en profiter pour doubler la mise avant la pause, finalement intervenue à la 45e+23 ! Après ceux deux faits de jeu, le Barça avait besoin de remettre le contact.

La suite après cette publicité

L’entrée de Fermin Lopez à la pause a eu le mérite de mettre l’attaque catalane à contribution (47e, 50e). Pedri délivrait ensuite un amour de centre pour la volée parfaite de Torres sous la barre (55e), finalement refusée par la VAR pour un hors-jeu de l’épaisseur du maillot. Le Barça se trouvait toujours à la merci d’une équipe, 3e de Liga des résultats à l’extérieur. Pour confirmer ces bonnes dispositions, l’entrée de Mingueza (64e) a fait du bien, moins celles de Rashford et de De Jong pour des Culés en gestion sur cette fin de rencontre. Le Celta a beau avoir eu une dernière situation sur coup-franc pour égaliser (90e+3), le score n’a plus bougé. Le Barça se contente de ce succès 1-0 qui offre neuf points d’avance sur le Real. Les regards sont surtout tournés vers la santé de Yamal…