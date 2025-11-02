Menu Rechercher
Neal Maupay retrouve les terrains et les buts… avec la réserve de l’OM

Par André Martins
Neal Maupay a effectué sa première apparition de la saison ce samedi soir… avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, opposée à Seyssinet. Écarté du groupe professionnel et officiellement touché au dos selon Roberto De Zerbi, l’attaquant de 29 ans a guidé la jeune équipe olympienne en l’absence de Sofiane Sidi Ali, suspendu. Sans briller particulièrement, il s’est toutefois montré décisif en transformant un penalty obtenu par Ange Lago à la 56e minute, offrant ainsi la victoire (1-0) à son équipe.

Après le coup de sifflet final, son implication a été saluée par l’entraîneur de la réserve, Romain Ferrier. « L’objectif était de lui donner du temps de jeu. Il a montré son professionnalisme et a mobilisé les troupes. On est très contents de son investissement et de l’état d’esprit qu’il a montré. C’est un exemple à suivre pour les garçons », a déclaré le successeur de Jean-Pierre Papin. Le technicien a conclu en nuançant :« On ne peut pas se satisfaire du contenu. C’était un match peu maîtrisé des deux côtés. La victoire et les trois points sont là. »

