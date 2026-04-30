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Ligue des Champions

LdC : le Bayern Munich a choqué les joueurs du PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Harry Kane @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich nous ont offert un match de qualité. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 5 à 4. Mais tout reste possible lors de la manche retour en Allemagne le 6 mai prochain. Ce jeudi, L’Equipe a évoqué les coulisses de cette rencontre spectaculaire et a dévoilé quelques petites indiscrétions.

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Ainsi, le quotidien sportif révèle qu’après le coup de sifflet, les joueurs parisiens ont été bluffés par le niveau incroyable affiché par Michael Olise, Luis Diaz et leurs coéquipiers lors de cet acte I. Cela leur a aussi permis de réaliser l’exploit qu’ils ont accompli en venant à bout d’une telle machine de guerre. Fiers mais humbles, les joueurs de Luis Enrique comptent bien remporter la deuxième manche mercredi prochain.

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