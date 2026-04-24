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Ligue 1

Le «tacle par derrière» de Bruno Genesio à la LFP

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bruno Genesio durant Nantes-Rennes @Maxppp

Il partait sur un tout autre sujet, la course à l’Europe et la concurrence avec les autres prétendants. Puis Bruno Genesio s’est lancé en conférence de presse, comme ça, d’un seul coup, vers une diatribe à l’encontre de la LFP, coupable selon lui de ne pas respecter ses engagements. Un de plus cette saison d’après l’entraîneur du LOSC.

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«A la Ligue, ils aiment bien faire des trucs… ils ont fait plein de trucs bizarres cette année. Ça fait 10 ans qu’on nous dit de jouer les deux dernières journées en même temps et là. Des petits coups de canif dans le contrat mais ça fait partie des trucs. C’est une petite parenthèse, un petit tacle par derrière comme ça.»

Pub. le - MAJ le
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