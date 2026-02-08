Barça : l’avenir d’Hansi Flick reste encore incertain

Hansi Flick pourrait quitter le Barça si Laporta n’est pas réélu. L’entraîneur allemand, qui se considère pleinement intégré au projet du président, a confirmé qu’il prolongerait son contrat d’un an uniquement si Laporta conserve son poste après les élections présidentielles. « Je suis disposé à prolonger mon contrat si le président est réélu, nous en avons déjà discuté », a expliqué Flick, précisant qu’aucune démarche ne serait entreprise avant le 1er juillet selon Marca.

En cas de victoire d’un autre candidat, comme Víctor Font, l’avenir de Flick s’assombrirait rapidement. Bien que sous contrat, il pourrait renoncer à sa dernière année et quitter le club, malgré l’intérêt affiché par Font pour le conserver. Pour Flick, la relation avec Deco reste un point fort : « nous avons une confiance mutuelle, nous croyons l’un en l’autre, et nous recherchons les mêmes joueurs, car nous partageons la même philosophie. »