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Real Madrid : la date des élections confirmée

Par Max Franco Sanchez
Kylian Mbappé face à l'Athletic @Maxppp

Qui de Florentino Pérez ou d’Enrique Riquelme sera le président du Real Madrid à compter de la saison prochaine ? La campagne électorale est lancée et les deux candidats présentent déjà leurs arguments pour tenter de convaincre les socios de voter pour eux.

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Et on connaît enfin la date où ils pourront voter pour leur candidat. Le Real Madrid a effectivement annoncé - via un communiqué officiel - que les élections se tiendront le dimanche 7 juin. Les socios pourront voter entre 9h et 20h à Valdebebas.

Pub. le - MAJ le
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