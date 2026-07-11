Suivez la rencontre Lyon - St Gall en live commenté

10h25 | Une onze pour chaque période

Comme il y a trois jours, l’OL changera complètement son onze à la mi-temps pour donner du temps de jeu à tout le monde et affiner la condition physique.

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10h20 | Deuxième match de préparation pour l’OL

Après leur victoire contre Mâcon il y a trois jours (5-2), les Gones affrontent une équipe de plus haut niveau avec les Suisses de St-Gall qui ont terminé deuxièmes du championnat helvétique la saison dernière. L’OL affrontera ensuite le FC Servette, le Slavia Prague et le Bétis Séville pour conclure sa préparation.

10h15 | Le onze de départ de St-Gall

Notre onze de départ face à l’Olympique Lyonnais. 💚⚽



ℹ️ Aufgrund technischer Schwierigkeiten wird es heute keinen Livestream geben.#FCSG #EinWirDasBleibt #OLFCSG pic.twitter.com/pWvWTvNEQY — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 11, 2026

10h10 | Le onze de départ de l’OL

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour ce deuxième match de préparation face au FC Saint-Gall 🔴🔵



📱 #OLFCSG, c’est à suivre en direct et en exclusivité sur #OLPLAY 👉 https://t.co/l0oJWKFgGT pic.twitter.com/oRR7Mjf9Hb — Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2026

10h00 | Bienvenue au Stade Gérard Houllier !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Olympique Lyonnais et le FC St-Gall. Le coup d’envoi est prévu à 10h30 au stade Gérard Houllier du centre d’entraînement de l’OL et ses 2 000 places !