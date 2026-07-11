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Suivez la rencontre Lyon - St Gall en live commenté

Lyon reçoit St-Gall au Groupama OL Center pour son deuxième match de préparation, coup d’envoi à 10h30.

Par Jacques de Miscault
1 min.
Le Groupama Stadium accueille une rencontre amicale entre l'OL et l'OGC Nice @Maxppp
Lyon Saint-Gall

10h25 | Une onze pour chaque période

Comme il y a trois jours, l’OL changera complètement son onze à la mi-temps pour donner du temps de jeu à tout le monde et affiner la condition physique.

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10h20 | Deuxième match de préparation pour l’OL

Après leur victoire contre Mâcon il y a trois jours (5-2), les Gones affrontent une équipe de plus haut niveau avec les Suisses de St-Gall qui ont terminé deuxièmes du championnat helvétique la saison dernière. L’OL affrontera ensuite le FC Servette, le Slavia Prague et le Bétis Séville pour conclure sa préparation.

10h15 | Le onze de départ de St-Gall

10h10 | Le onze de départ de l’OL

10h00 | Bienvenue au Stade Gérard Houllier !

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre l’Olympique Lyonnais et le FC St-Gall. Le coup d’envoi est prévu à 10h30 au stade Gérard Houllier du centre d’entraînement de l’OL et ses 2 000 places !

Pub. le - MAJ le
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