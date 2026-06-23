La CdM 2026 a désigné l’arbitre de Norvège-France

L’équipe de France retrouve la Norvège vendredi soir à l’occasion du 3e et dernier match de ce groupe I. Les deux équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour les 16es de finale de cette Coupe du Monde et se disputeront la première place de la poule. L’organisation vient de communiquer le nom de celui qui dirigera cette rencontre.

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The match officials for @FIFAWorldCup matches 61, 62, 63, 64, 65 and 66 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026

Il s’agit du très expérimenté Michael Oliver, considéré comme l’un des meilleurs arbitres du monde. C’est le second match de l’Anglais durant cette compétition après Pays-Bas-Suède (5-1). Il avait manqué Côte d’Ivoire-Équateur (1-0) en raison d’une blessure. Il sera au sifflet d’un match des Bleus pour la 5e fois dans sa carrière et sera accompagné des Anglais Stuart Burt et James Mainwaring, et des Chinois Ning Ma et Fei Zhou.