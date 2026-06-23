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Coupe du Monde

La CdM 2026 a désigné l’arbitre de Norvège-France

Par Maxime Barbaud
1 min.
Michael Oliver @Maxppp
Norvège France
winamax
1 4.80 N 4.20 2 1.58 bonus 100€

L’équipe de France retrouve la Norvège vendredi soir à l’occasion du 3e et dernier match de ce groupe I. Les deux équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour les 16es de finale de cette Coupe du Monde et se disputeront la première place de la poule. L’organisation vient de communiquer le nom de celui qui dirigera cette rencontre.

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Il s’agit du très expérimenté Michael Oliver, considéré comme l’un des meilleurs arbitres du monde. C’est le second match de l’Anglais durant cette compétition après Pays-Bas-Suède (5-1). Il avait manqué Côte d’Ivoire-Équateur (1-0) en raison d’une blessure. Il sera au sifflet d’un match des Bleus pour la 5e fois dans sa carrière et sera accompagné des Anglais Stuart Burt et James Mainwaring, et des Chinois Ning Ma et Fei Zhou.

Pub. le - MAJ le
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