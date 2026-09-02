Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland

Il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais allait disputer un match crucial face à Fenerbahçe en Ligue des Champions. Une rencontre qui pouvait faire basculer la saison des Gones. En cas de victoire, ils n’auraient été dans l’obligation de vendre que pour 25 M€. Malheureusement, les Rhodaniens ont échoué face aux Turcs. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont donc dû céder des joueurs pour récolter environ 50 M€ afin d’être dans les clous financièrement. Classé parmi les indésirables, Duje Caleta-Car a résilié à l’amiable sa dernière année de contrat. Le Croate va poursuivre sa carrière à Sassuolo.

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Comme lui, d’autres éléments étaient aussi concernés par ce jour le plus long. C’était le cas de Malick Fofana. Pendant longtemps, le Belge a été jugé intransférable par sa direction. En effet, le club n’avait ouvert la porte qu’à un seul joueur entre Afonso Moreira et lui. Le Portugais a rapidement rejoint le Bayer Leverkusen. On imaginait donc que Fofana resterait une année de plus. Surtout qu’il sortait d’une saison frustrante avec sa blessure longue durée et son absence au Mondial 2026.

Sunderland double la concurrence pour Fofana

Malgré cela, l’ailier a eu quelques touches ici et là. Il figurait sur la short-list de Leipzig. Mais tout s’est accéléré en fin de mercato. En Angleterre, plusieurs écuries, notamment Hull City. Mais "Magic" Fofana a décliné l’invitation. L’AS Roma, Crystal Palce et Sunderland se sont aussi positionnés. De son côté, Arsenal est entré en piste dans la dernière ligne droite du mercato. Nous vous avons révélé que le Belge a été proposé aux Gunners, qui ont étudié cette piste. Après avoir trouvé un accord avec Sunderland mardi matin pour un transfert d’environ 35 M€, il a finalement dit oui à Crystal Palace dans l’après-midi. Pierre Sage, qui a dirigé le joueur, a poussé pour l’avoir.

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See you soon, Malick 📈 pic.twitter.com/l9bQF4WC1o — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2026

Un accord a été trouvé pour un transfert proche de 40 M€. Mais quelques heures plus tard, Sunderland est repassé devant et a raflé la mise. «L’ailier belge Malick Fofana est la cinquième recrue de Sunderland AFC lors de ce mercato estival. Il arrive en provenance de l’Olympique Lyonnais et s’est engagé sur le long terme. Reconnu pour sa vitesse, ses dribbles et son jeu offensif direct, le joueur de 21 ans débarque de Ligue 1 avec une solide expérience.» À 21 ans, Fofana va donc découvrir la Premier League, lui qui n’a jamais caché qu’il visait un très gros club. Il faudra passer par une équipe intermédiaire pour y parvenir et convaincre les gros poissons de miser sur lui à l’avenir. En attendant, c’est à Sunderland qu’il va jouer cette saison.