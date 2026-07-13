Montpellier : Alexandre Mendy file en Arabie saoudite

Parti de Caen pour rallier Montpellier il y a un an, Alexandre Mendy va déjà quitter l’Hérault alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat avec le MHSC. Selon Asharq Al-Awsat, l’attaquant de 32 ans va filer au Moyen-Orient.

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Le média saoudien assure que Mendy s’est mis d’accord avec le Al-Faisaly FC, récemment promu en Saudi Pro League. L’attaquant natif de Toulon va rejoindre sa future équipe lors de son stage de présaison en Slovénie pour y signer son contrat d’un an.