Menu Rechercher
Commenter
SPL

Montpellier : Alexandre Mendy file en Arabie saoudite

Par Matthieu Margueritte
Alexandre Mendy sous les couleurs du SM Caen. @Maxppp

Parti de Caen pour rallier Montpellier il y a un an, Alexandre Mendy va déjà quitter l’Hérault alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat avec le MHSC. Selon Asharq Al-Awsat, l’attaquant de 32 ans va filer au Moyen-Orient.

La suite après cette publicité

Le média saoudien assure que Mendy s’est mis d’accord avec le Al-Faisaly FC, récemment promu en Saudi Pro League. L’attaquant natif de Toulon va rejoindre sa future équipe lors de son stage de présaison en Slovénie pour y signer son contrat d’un an.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Montpellier
Faisaly
Alexandre Mendy

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Montpellier Logo Montpellier
Faisaly Logo Al Faysaly Al Majmaah
Alexandre Mendy Alexandre Mendy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier