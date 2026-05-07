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Ligue 1

Monaco : la petite phrase d’Ansu Fati sur son avenir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ansu Fati @Maxppp

Prêté par le FC Barcelone à l’AS Monaco, Ansu Fati a plutôt donné satisfaction cette saison. Même s’il n’est pas toujours titulaire, l’ailier a inscrit 11 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues et pourrait bien rester sur le Rocher. Le club asémiste réfléchit sérieusement à lever son option d’achat de 11 M€ mais doit encore régler la question du salaire. Le joueur, lui, reste évasif.

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«Je suis heureux à Monaco pour le moment. Une fois la saison terminée, je consulterai les personnes concernées avant de prendre une décision», assure Fati dans un entretien à Marca et assure qu’il reste proche du Barça. «Bojan m’écrit assez souvent pour prendre de mes nouvelles. Je garde le contact avec les gens du club, notamment les cuisiniers et les intendants, avec qui je passais du temps quotidiennement. Je discute aussi assez souvent avec les autres employés du club.»

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