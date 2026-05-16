Belgique : Rudi Garcia a porté le coup fatal à Loïs Openda

À l’image d’un Lucas Chevalier ou d’un Eduardo Camavinga avec la France, Loïs Openda a tout perdu au pire moment. Fustigé par la presse italienne tout au long de la saison (1 but en 24 matchs de Serie A avec la Juventus), l’attaquant belge restait néanmoins un joueur sur qui Rudi Garcia comptait. Depuis sa nomination comme sélectionneur de la Belgique, l’ancien coach de l’OM l’avait convoqué lors de chaque rassemblement.

La suite après cette publicité

La liste de mars, souvent annonciatrice de celle de juin lors des années de compétition internationale, aura été un faux signal pour Openda, laissé sur la touche pour la Coupe du Monde. Hier, Rudi Garcia a annoncé faire appel à 8 attaquants, mais pas à l’ancien de Lens, victime collatérale de l’arrivée de Fernandez-Pardo dans le groupe, et du retour surprenant de Romelu Lukaku, malgré une heure de jeu dans les jambes cette saison.

La suite après cette publicité

Une saison ratée à tous les niveaux

«Openda ? Il aurait mérité aussi (d’être appelé) mais il est victime du fait qu’il ne joue quasiment plus avec la Juventus (5 minutes de jeu depuis la dernière trêve). On ne pouvait pas se permettre de partir avec deux joueurs qui ne jouaient pas ou très peu (Lukaku, qui est à court de forme, et Openda). Voilà pourquoi Matias (Fernandez-Pardo), qui a le même profil que Loïs, est lui dans la liste. Il joue et est dans le rythme, il sera prêt là où Loïs ne l’aurait pas été», justifiait Rudi Garcia.

«Le revers le plus brutal. De buteur prolifique à Leipzig à simple figurant à Turin, le déclin d’Openda lui a également coûté sa sélection pour la Coupe du Monde. Cette exclusion est d’autant plus significative qu’avant son transfert à la Juventus, il était souvent titulaire », écrit ce matin Tuttosport au sujet du Belge, dont l’obligation d’achat de 40 millions d’euros vient d’être levée par la Juventus. Il n’y a aucun doute sur l’idée que le club tentera de s’en débarrasser cet été, rappelle le Corriere dello Sport dans le même temps. Facile à dire, plus dur à faire, mais Openda va vite devoir réagir pour ne pas couler.