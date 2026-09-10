Deco dévoile la raison du départ de Ferran Torres au PSG

Hier soir, Ferran Torres (26 ans) a été élu homme du match après la victoire 6 à 1 du PSG face au Slovan Bratislava en Ligue des Champions. Il faut dire que l’Espagnol a inscrit un triplé. De quoi donner des regrets au FC Barcelone ? Pas vraiment si on se fie à ce qu’a confié Deco à RAC-1.

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Le directeur sportif a expliqué qu’il a préféré écouter le joueur plutôt que de le retenir. « Les joueurs doivent être heureux. Je suis content pour lui qu’il ait marqué trois buts avec le PSG en Ligue des Champions. Au final, il voulait être un joueur clé, nous l’avons écouté lorsqu’il a voulu partir et nous lui en sommes reconnaissants. Il a beaucoup apporté et je lui souhaite le meilleur. » Pour le moment, tout a l’air d’aller plutôt bien pour lui à Paris.