Mercato : Jean-Michel Aulas affiche la ligne de conduite de l'OL pour Houssem Aouar

Avec Memphis Depay et Moussa Dembélé, Houssem Aouar (21 ans) fait partie des plus grosses valeurs marchandes de l’Olympique Lyonnais. Avant la crise du coronavirus, Jean-Michel Aulas ne s’était d’ailleurs pas privé de profiter d’une interview accordée à un journal italien pour inviter la Juventus à passer à l’action pour son milieu de terrain dont le contrat court jusqu’en 2023. Auteur d’une saison 2019/2020 moyenne (3 buts, 3 passes décisives), Aouar dispose de plusieurs courtisans de luxe : la Juve, Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Les Bianconeri seraient d’ailleurs très intéressés à l’idée de se servir du contexte financier actuel pour décrocher un prêt payant de deux ans assorti d’une option d’achat obligatoire. Courtisé, Aouar aura l’embarras du choix et Juninho a récemment indiqué que si l’OL reçoit des offres, elles seront analysées. Mais pour le moment, Aulas assure qu’aucune proposition n’a atterri sur son bureau.

Aouar décidera de son futur club... s'il part

« Pour le moment, on n’a pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignements pour lui. Je sais qu'effectivement il y a beaucoup de clubs peuvent s'y intéresser », a-t-il tout d’abord indiqué à Téléfoot, avant de rappeler que, si l’OL est prêt à écouter les prétendants du joueur, sa volonté première reste de le conserver.

« En tous cas, la première option c'est de le garder et on va tout faire pour. La deuxième option, ce sera lui qui va décider là où il souhaite jouer. On a toujours eu, avec les joueurs qui partaient dans le passé, la volonté de privilégier le club où les joueurs souhaitaient aller. Ce sera le joueur qui décidera. » Et pour le moment, ce sont la Juve et le PSG qui ont les faveurs du joueur.