La grosse déception de Mauricio Pochettino

Libre depuis son renvoi du PSG en juillet dernier, Mauricio Pochettino a vu son nom être associé avec insistance du côté de Tottenham ces derniers mois. Désireux de revenir dans son ancien club, comme le rapportait The Times début mars, l’Argentin n’aurait toutefois jamais fait l’objet d’approches concrètes de la part du président des Spurs, Daniel Levy. Une situation qui aurait contrarié l’intéressé, à en croire les propos de son ami Alan Brazil.

«C’est un entraîneur de très haut niveau et il y a une chose dont je suis certain, c’est qu’il était énormément déçu que les Spurs ne l’aient même pas contacté, a indiqué l’ancien joueur de Tottenham sur talkSPORT. J’ai parlé à Poch il y a quelques semaines, et il était assis près de son téléphone, en attendant presque que les Spurs viennent l’appeler. Il veut rester un peu en Premier League, et il semble qu’il pourrait désormais être en route pour Chelsea.» Selon toute vraisemblance, Pochettino devrait en effet prendre le relais de Frank Lampard à la tête de Chelsea, à l’issue de la saison. De son côté, Tottenham n’a toujours pas trouvé le successeur d’Antonio Conte, renvoyé le mois dernier. Actuellement, c’est l’ancien joueur du club Ryan Mason qui est chargé d’assurer l’intérim.

