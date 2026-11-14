Axel Bamba : «on m’a dit que je ne pourrais plus jouer au football»

Foot Mercato : Axel, vous êtes devenus un cadre de Pau qui réalise une bonne saison en Ligue 2. Comment expliquez-vous ce joli retour au haut niveau à 27 ans ?

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Axel Bamba : tout d’abord, malgré mon année passée sans jouer, je n’ai jamais arrêté de m’entretenir durant cette période compliquée. Après, je suis arrivé dans un bon groupe qui m’a permis de vite m’intégrer et de pouvoir m’exprimer au mieux sur le terrain. La confiance de mes partenaires y est pour beaucoup.

FM : vous revenez de très loin. Vous étiez un grand espoir du Paris FC avant de vous perdre en route et de disparaitre un temps de la circulation. Que s’est-il passé ?

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AB : j’ai fait de mauvais choix à certains moments et je n’ai pas été épargné par les blessures. Il y a d’abord ce transfert avorté lors de la saison 2021-22 quand je suis encore au Paris FC après une grosse saison sur le plan individuel. Plus une blessure qui vient handicaper ma saison suivante. Suite à cela, c’était compliqué à mon retour d’autant que le coach alors en place, Thierry Laurey, m’a mis de côté sans justification. En plus, on a raté le coche de la montée en Ligue 1. Ensuite, je ne voulais pas continuer au Paris FC. J’ai eu plusieurs intérêts en France, en Allemagne et en Turquie. Mais j’ai choisi de rejoindre l’Espagne et le Sporting Gijon car le football espagnol m’attire et je ne voulais pas rester en Ligue 2.

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«Le médecin de Gijon a raté mon opération qui m’a paralysé pratiquement 9 mois le pied droit»

FM : là-bas non plus tout ne se passe pas comme prévu…

AB : en arrivant en Espagne, l’adaptation se passe bien, mais rapidement, je me blesse gravement. Le médecin du club a raté mon opération qui m’a paralysé pratiquement 9 mois le pied droit. À ce moment-là, on me dit que je ne pourrais plus jouer au football. Le nerf a été coupé. Ce sont les moments les plus douloureux de ma carrière. Vous retombez dans l’oubli, vous n’êtes pas dans votre pays et le téléphone ne sonne plus comme avant. Mais ça m’a permis de relativiser et de devenir encore plus fort notamment sur le plan mental. Derrière, je reviens à la compétition, mais le club m’enlève de la liste, car le médecin persiste et assure que je ne pourrai plus jouer au haut niveau. Gijon appelle alors mes agents pour leur dire qu’on doit trouver une solution. Et c’est là que l’AC Ajaccio décide de miser sur moi malgré mes deux années sans jouer.

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FM : le moins que l’on puisse dire c’est que le club corse a bien fait de miser sur vous ! Vous jouez 30 matches de Ligue 2 et vous marquez 3 buts…

AB : je reviens avec le couteau entre les dents et avec une folle envie de montrer au monde du football que je ne suis pas mort. La saison est compliquée collectivement, mais à titre personnel, je joue, je suis bon et je marque même des buts importants. On arrive à se maintenir et à bien finir la saison. Mais derrière le club coule administrativement et je me retrouve sans club. Là tout est compliqué, il ne reste plus beaucoup de temps. Je continue de me préparer seul. Je me blesse légèrement lors d’un exercice et ce jour-là mes agents m’appellent pour un club de L1. Le club est intéressé, mais me veut opérationnel tout de suite. Au final, la blessure fait capoter le deal. Derrière le mercato est fini, et je continue de me préparer au cas où le téléphone sonne. J’ai beaucoup d’intérêts exotiques, mais je veux rester compétitif donc je refuse tout ce qu’on me propose. En juin 2026, un an après mon dernier match avec l’ACA, il faut que je rejoue. C’est alors que Pau m’appelle, me présente le projet et j’accepte rapidement. Je suis là pour une saison avec une année en option.

«Mon obsession est d’être le meilleur et de jouer le plus haut possible»

FM : quelles sont les erreurs que vous avez commises et que vous regrettez ?

AB : je pense que plus jeune au Paris FC, je n’ai pas tout le temps été le plus sérieux. Après, j’ai surtout fait de mauvais choix, j’ai mal été conseillé au début de ma carrière. Ensuite le destin m’a amené où j’en suis aujourd’hui et m’a permis d’être l’homme que je suis. Je ne regrette pas, toutes ces périodes difficiles m’ont renforcé. Quand vous êtes le jeune espoir d’un club professionnel, que plusieurs clubs européens vous courtisent et que quelques années plus tard, vous êtes encore en L2 à 27 ans à cause de toutes les péripéties et erreurs, vous n’avez qu’une seule envie : atteindre le plus haut niveau possible. Je veux montrer que tout cela m’a servi, m’a endurci et a enrichi mon parcours.

FM : fort de cette régularité et des performances affichées depuis votre arrivée à Pau (10 titularisations en 12 matches de L2), la suite logique, c’est la Ligue 1 ?

AB : mon objectif, c’est le plus haut niveau, donc la Ligue 1 en fait partie et je sais que j’ai le niveau pour y jouer. Maintenant si je dois retourner à l’étranger pour le montrer, je le ferais. Mon obsession est d’être le meilleur et de jouer le plus haut possible.

FM : quelques clubs ont déjà coché votre nom, cela doit vous faire plaisir ?

AB : forcément, après un an sans jouer ça fait plaisir d’entendre ça. Mais je reste d’abord concentré avec Pau. Je veux amener le club le plus haut possible cette année, on a le groupe pour (Pau est actuellement 5e de Ligue 2 et premier barragiste). Une fois que la saison sera terminée, on verra en attendant, je me focalise sur ma saison retrouver du plaisir et de la performance. J’ai faim de victoire, c’est ce qui m’anime. Pour le reste, je laisse mes agents s’en occuper et je verrais avec eux au moment opportun.