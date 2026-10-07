José Mourinho n’a pas du tout apprécié la trêve internationale de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait encore beaucoup parler en Espagne. Libéré prématurément pour blessure par l’équipe de France après avoir inscrit l’unique but de la victoire contre la Turquie (1-0) en Ligue des nations, l’ancien Parisien n’est pas vraiment resté discret ces derniers jours. Après son retour à Madrid, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (67 réalisations) a notamment été aperçu à Paris, où il a passé une soirée en boîte de nuit avec sa compagne Ester Exposito, avant de s’offrir une sortie à vélo dans les Alpes suisses. Une gestion de sa récupération qui n’aurait pas franchement plu à José Mourinho. Selon les informations de Marca, dévoilées sur RMC Sport, le technicien portugais aurait peu apprécié les différents déplacements de son attaquant, mais également son retour à Madrid lundi après l’entraînement.

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Et c’est notamment cette fameuse sortie à vélo qui aurait agacé le Mou. Le Portugais n’est pas vraiment un grand amateur de cette pratique pour ses joueurs, qu’il juge trop dangereuse en raison des risques de blessure. Si la publication de Mbappé ne serait pas une réponse volontaire aux précédentes déclarations de Mourinho sur le sujet, l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Éder Militão a lui aussi publié une photo de lui à vélo alors qu’il était, cette fois, au courant de la polémique. Et détail qui n’est pas passé inaperçu en Espagne : Kylian Mbappé a liké la publication de son coéquipier.