L’Olympique de Marseille a débloqué la rencontre face au Mans grâce à Amine Gouiri. À la 33e minute, l’attaquant algérien a parfaitement exploité une erreur d’appréciation de Yohou, qui a mal jugé la trajectoire d’un long ballon envoyé dans le dos de la défense par Egan-Riley. Seul face à Kocik après avoir récupéré le ballon, Gouiri n’a pas tremblé et a ajusté le portier manceau d’une frappe à ras de terre pour ouvrir le score, au Vélodrome.

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Une nouvelle réalisation importante pour Gouiri, qui confirme son efficacité devant le but. Avec cette ouverture du score, Amine Gouiri inscrit son huitième but en championnat cette saison. Une performance qui permet à l’OM de prendre les devants dans cette rencontre et de se rapprocher un peu plus de son objectif : décrocher une sixième victoire consécutive en Ligue 1.