Serie A

Edin Dzeko veut rejoindre Schalke 04 !

Edin Džeko avec la Fiorentina @Maxppp

Revenu en Serie A après deux saisons réussies du côté de Fenerbhaçe, Edin Dzeko participe malgré lui à l’exercice 2025-2026 désastreux de la Viola, à la peine en championnat (17e du classement). Il n’a disputé que 722 minutes en 18 matchs officiels, inscrivant deux buts. Et la Fiorentina est prête à rompre son contrat, qui s’achevait à l’issue de la saison.

L’attaquant bosnien âgé de 39 ans n’a pas encore envie de raccrocher les crampons. Il a ainsi été contacté par le Paris FC mais c’est en Allemagne qu’il va poursuivre son immense carrière. Selon les informations de Sky Germany, Edin Dzeko a décidé de rejoindre Schalke 04, actuel leader de la deuxième division allemande. « Les discussions avec l’entraîneur Miron Muslic, son coéquipier en équipe nationale Nikola Katic et un échange intensif avec l’ancien joueur de Schalke, Sead Kolasinac, ont été des éléments cruciaux dans ce processus », explique le média allemand. Edin Dzeko avait évolué en Bundesliga entre 2007 et 2011 du côté de Wolfsbourg.

