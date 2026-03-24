Atlético : la confidence ubuesque de David Hancko

Cet été, l’Atlético de Madrid a renforcé sa défense en recrutant Dávid Hancko en provenance du Feyenoord pour environ 30 millions d’euros. L’international slovaque, connu pour sa polyvalence avec le club néerlandais, s’est engagé avec les Colchoneros jusqu’en 2030 et est déjà indiscutable sous les ordres de Diego Simeone. Du haut de ses 42 matches avec l’Atlético, le joueur de 28 ans a été élu joueur slovaque du mois. Au moment de recevoir le trophée, Hancko s’est laissé aller à un drôle de constat sur sa carrière :

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«Je vis un moment exceptionnel, mais pour être honnête… il m’arrive d’avoir le syndrome de l’imposteur. Lors du dernier match contre le Real Madrid , en rentrant aux vestiaires, je me suis demandé : “Où suis-je ?” Et puis, me voilà sur le terrain avec ces stars, et les petits succès arrivent : une victoire, un but en Ligue des Champions… Je ressens une immense gratitude et j’essaie d’en profiter pleinement. (…) Honnêtement, je préfère rester à l’Atlético jusqu’à la fin de mon contrat, le prolonger et y rester le plus longtemps possible. Mon objectif est désormais de remporter des titres à Madrid.»