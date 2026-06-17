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CdM 2026, Angleterre : Thomas Tuchel ne chantera pas l’hymne

Par Tom Courel
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp

À quelques heures de l’entrée en lice de l’Angleterre à la Coupe du Monde 2026 face à la Croatie, Thomas Tuchel poursuit son parcours à la tête des Three Lions. L’entraîneur allemand de 52 ans a d’ailleurs fait une grande révélation en conférence de presse, expliquant ne pas encore avoir franchi l’étape de chanter l’hymne.

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« Pas encore, je pense que nous n’en sommes pas encore là. À la toute fin peut-être, je suis encore un peu timide, je ne veux offenser personne et je ne veux pas que l’attention se porte là-dessus pour le moment ». Le sélectionneur a tout de même reconnu le lien qu’il entretient avec l’Angleterre, après des années passées au pays. « Je me sens fondamentalement chez moi quand j’atterris, quand je rentre chez moi. Je dirai maintenant que je rentre chez moi, quand je vais à Londres et c’est la même chose à l’inverse ».

Pub. le - MAJ le
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