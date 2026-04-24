Juventus : ça se confirme pour Gonçalo Ramos

Le Portugal Saint-Germain. Cette semaine, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que Luis Campos apprécie énormément le profil de Mateus Fernandes, un milieu lusitanien qui fait le bonheur de West Ham. Il pourrait rejoindre la colonie portugaise du club français, où évoluent déjà Vitinha, Nuno Mendes, João Neves et Gonçalo Ramos. Mais il n’est pas certain que tous soient là l’an prochain. Vitinha fait l’objet d’une cour assidue du Real Madrid, qui a fait de lui sa priorité pour renforcer son entrejeu. Mais le joueur de 26 ans a publiquement juré fidélité au club de la capitale. Son compatriote, Gonçalo Ramos est, lui, dans une situation bien différente.

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Contrairement aux trois autres footballeurs lusitaniens du PSG, il n’est pas un titulaire en puissance. Cette saison encore, Luis Enrique lui a confié un rôle de remplaçant de luxe. Et on peut dire qu’il est plutôt bon lorsqu’il doit entrer en jeu. En revanche, il est moins à son avantage généralement lorsqu’il débute une rencontre. Cela a encore été le cas dimanche dernier face à l’OL. L’ancien attaquant de Benfica n’a pas saisi sa chance et a livré une prestation terne, lui qui a notamment manqué un pénalty lors de la défaite 2 à 1.

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L’Italie ne lâche pas Gonçalo Ramos

Si on devrait le revoir puisque le PSG va enchaîner beaucoup de matches les prochaines semaines, il n’est pas certain que Luis Enrique lui fasse confiance lors des rencontres capitales. Mais l’attaquant (12 buts et 2 assists en 40 apparitions cette saison) répondra présent quand on fera appel à lui. Il espère finir en beauté cette saison en club puis avec la sélection du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026. Une belle occasion pour le joueur parisien de briller et d’attirer l’attention de clubs en quête d’un renfort offensif. Certains sont déjà à l’affût. Si on a pu voir passer des rumeurs sur les réseaux sociaux concernant Chelsea et l’AC Milan, l’intérêt de la Juventus, lui, est bien réel. En mars, la presse italienne a révélé que Gonçalo Ramos figure parmi les attaquants suivis par la Vieille Dame, au même titre que Randal Kolo Muani.

Mais ce vendredi, cette piste se confirme clairement. Le Corriere dello Sport indique que la Juve ratisse large pour son secteur offensif. Les noms de Serhou Guirassy (BVB) ou d’Igor Thiago (Brentford) sont cités. Mais ce sont des pistes onéreuses. Concernant Ramos, la publication transalpine indique qu’un prêt est une bonne option. Il est aussi précisé qu’il se dirige vers la sortie au PSG et qu’il est à la recherche de nouveaux défis. Il reste à connaître réellement la position du joueur sous contrat jusqu’en 2028 à Paris, où il a souvent avoué se sentir bien, ainsi que celle du PSG, où Luis Enrique a avoué dans la semaine qu’il y aurait peu de retouches cet été dans son effectif. Ce qui est sûr, c’est que l’intérêt de la Juventus se confirme clairement pour Gonçalo Ramos.