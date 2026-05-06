Bayern Munich : Uli Hoeneß désigne la star du PSG qu’il recruterait

Demain soir, les passionnés de ballon rond vont s’installer confortablement pour suivre le choc entre le Bayern Munich et le PSG en Ligue des Champions. Il sera dur de faire aussi bien que la manche aller (5-4) mais les deux équipes en sont capables. Mais les champions de France devront faire sans Achraf Hakimi, qui s’est blessé lors du match à Paris. Le Marocain sera toutefois du voyage en Bavière, puisqu’il va assister à la rencontre.

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Son absence est un soulagement pour les Allemands, même si Warren Zaïre-Emery a prouvé qu’il peut le remplacer. Mais de l’autre côté du Rhin, Hakimi impressionne beaucoup. Interrogé par DAZN, Uli Hoeneß a d’ailleurs avoué que c’est le joueur du PSG qu’il recruterait si cela était possible.« Hakimi, je le prendrais immédiatement car il correspondrait très bien à notre effectif.» Passé par le BVB par le passé, le Marocain fait le bonheur du PSG à présent.

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