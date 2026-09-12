Arsenal : un audit géant fait craindre des suppressions de postes en interne

L’ambiance serait loin d’être totalement sereine en coulisses à Arsenal malgré une saison historique, marquée par un premier titre de Premier League depuis 22 ans et une finale de Ligue des champions. Selon le Daily Mail, le club a fait appel depuis trois mois au cabinet américain BCG pour mener un vaste audit de son organisation. Une mission dirigée par Jean-Paul Petranca, qui rend directement compte au directeur général Richard Garlick. Si Arsenal présente cette démarche comme un moyen de développer ses activités et de profiter de ses récents succès pour installer durablement le club au plus haut niveau, plusieurs salariés redoutent désormais des suppressions de postes. Le secteur commercial serait particulièrement inquiet, alors que le département sportif, récemment renforcé, donnerait au contraire l’impression d’être épargné par une éventuelle restructuration.

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Cette différence de traitement provoquerait de l’incompréhension en interne. « Cela ne semble pas juste qu’au vu de l’argent dépensé là-bas, des gens ordinaires qui ont des factures et des crédits à payer se sentent menacés », confie anonymement un salarié au quotidien britannique. Certains s’interrogent également sur la logique de réduire les effectifs commerciaux alors qu’Arsenal doit continuer à développer ses revenus pour respecter les règles financières de la Premier League et de l’UEFA. Le départ cet été de Juliet Slot, responsable commerciale pendant près de cinq ans et présente lors d’une période de revenus records, avait déjà fragilisé ce département. Aucune suppression de poste n’a encore été officiellement annoncée et Arsenal n’a pas souhaité commenter ces informations.