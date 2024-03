Kylian Mbappé a choqué le Real Madrid !

L’homme du match. Hier soir, Kylian Mbappé était attendu par toute l’Espagne. En effet, c’est la première fois que le Français jouait une rencontre de l’autre côté des Pyrénées depuis l’annonce de son départ du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2023-24. Et KM7 n’a pas déçu. Quelques jours après les polémiques liées à sa gestion et son attitude lors du choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco, le capitaine des Bleus a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. Face à la Real Sociedad, il a été intenable et dans tous les bons coups, lui qui a signé un doublé.

Une performance XXL qui lui a d’ailleurs valu le titre d’homme du match de la part de la Rédaction FM, qui lui a donné la note de 8. L’attaquant tricolore a mis tout le monde d’accord hier soir, que ce soit en France ou en Espagne. Là-bas, le visage de KM7 s’affiche en une des principaux médias. Il a été qualifié de "démolisseur" ou certains ont encore parlé du fait qu’il a "tué la Real Sodiedad". Du côté de Madrid, on a aussi un avis sur la prestation du Bondynois, qui va rejoindre la capitale ibérique cet été comme révélé par nos soins.

Plusieurs journalistes espagnols ont changé d’avis

Après avoir longtemps critiqué Mbappé, Tomas Roncero, journaliste pour AS, a retourné sa veste hier soir. «Je suis en état de choc. Il faut reconnaître que lorsqu’il s’agit d’un plan dévastateur, il est unique. Mbappé a été dévastateur? surtout quand il y a des espaces. Le trident Mbappé, Vinicius et Bellingham va occuper les trois places du Ballon d’Or. Madrid va avoir un sacré problème, surtout Bellingham venant de l’arrière. Nous avons divorcé (avec Mbappé), mais cela est en train d’être réglé.» Même constat pour Josep Pedrerol.

Proche de Florentino Pérez, le présentateur d’El Chiringuito a soufflé le chaud et le froid avec Mbappé ces derniers mois. Hier soir, il a choisi son camp. «Ça, c’est mon Mbappé», a-t-il lâché après le match XXL du Français. Dans la presse écrite aussi on s’enflamme pour lui. "Madrid est fou de Mbappé", titre AS avant d’ajouter : «fureur au sein du club (madrilène, ndlr) après son récital à Saint-Sébastien. Dans la discrétion la plus absolue, ils se frottent les mains à ce qui les attend : il en est déjà à 40 buts en mars.»

Le Real Madrid l’attend les bras ouverts

AS précise à ce sujet : «la conclusion est qu’au Real Madrid, on se frotte les mains… et pour deux raisons. La première est la plus évidente : dans seulement trois mois, ce footballeur peut être le vôtre. C’est très, très, très proche (…) Un 1/4 Real Madrid-PSG est la deuxième raison pour laquelle le Real Madrid se lèche inévitablement les lèvres. Car si cela se produisait, ce serait un match absolument historique. Entre ça et le fait que Mbappé continue d’étonner, l’état d’euphorie a été plus que décrété. Comme on peut en témoigner : à Madrid, ils sont fous du joueur.»

De son côté, Relevo écrit que «Mbappé justifie l’obsession du Real Madrid» avec son match d’hier soir. En Espagne, on imagine d’ailleurs le Français évoluer aux côtés de Vinicius Jr. Pour beaucoup, Rodrygo sera le joueur sacrifié pour laisser place au crack de Bondy. Mais nous n’en sommes pas encore là. Le Real Madrid et l’Espagne ont eu hier soir un avant-goût de ce que peut faire Kylian Mbappé chez eux et en Ligue des champions. De quoi les rendre impatients, d’autant que les fans madrilènes, interrogés par El Chiringuito, estiment à 64,3% qu’il est le meilleur joueur du monde actuellement.