Ligue 1
Lille : Ethan Mbappé s’est blessé !
1 min.
@Maxppp
Gros coup dur pour le LOSC et Ethan Mbappé. Ce dimanche, le petit frère de Kylian est, en effet, sorti sur blessure face à Nice. Au retour des vestiaires, le Français a ressenti une gêne après une frappe manquée aux abords de la surface.
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🤕 Ethan Mbappé sort sur blessure face à Nice.— L1+ (@ligue1plus) September 20, 2026
Il venait d'être appelé en Équipe de France U21.😕#OGCNLOSC pic.twitter.com/5dEiqY8mpm
Incapable de continuer la rencontre, il a finalement cédé sa place à Dilane Bakwa. Pour rappel, il venait d’être appelé en Équipe de France U21. Avec cette blessure, sa présence au rassemblement semble plus que jamais compromise.
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