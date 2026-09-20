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Ligue 1

Lille : Ethan Mbappé s’est blessé !

Par Josué Cassé
1 min.
Ethan Mbappé avec le LOSC face à Genk en amical @Maxppp

Gros coup dur pour le LOSC et Ethan Mbappé. Ce dimanche, le petit frère de Kylian est, en effet, sorti sur blessure face à Nice. Au retour des vestiaires, le Français a ressenti une gêne après une frappe manquée aux abords de la surface.

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Incapable de continuer la rencontre, il a finalement cédé sa place à Dilane Bakwa. Pour rappel, il venait d’être appelé en Équipe de France U21. Avec cette blessure, sa présence au rassemblement semble plus que jamais compromise.

Pub. le - MAJ le
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