Angleterre : Gareth Southgate défend Harry Maguire

Le sélectionneur anglais de 52 ans s'est exprimé après le spectaculaire match nul 3-3 contre l'Allemagne. Il a défendu ses choix de sélection, notamment en défense avec les présences de Luke Shaw (27 ans, buteur hier soir) et Harry Maguire (29 ans, fautif sur les deux premiers buts allemands), qui ne jouent presque plus du côté de Manchester United. Et avec la Coupe du monde qui arrive bientôt (20 novembre), le manque de temps de jeu pour ces derniers en club, pourrait faire réfléchir le sélectionneur.

Comme le rapporte Sky Sports, questionné sur le fait de garder des joueurs qui connaissent le groupe, il répond, « Cela va toujours susciter le débat, mais je pense que dans ces moments-là, nous devons faire le soutien de nos meilleurs joueurs et les plus expérimentés, à moins que nous ne soyons dans une situation où il est presque intenable et impossible de les choisir ».