Chelsea : Thomas Tuchel tacle la réforme de la C1

Pendant que la Super League voyait officiellement le jour, et avant qu'elle n'échoue quelques heures plus tard, l'UEFA faisait adopter la très controversée réforme de la Ligue des Champions. Le format de la coupe aux grandes oreilles doit ainsi changer, selon le calendrier prévu, en 2024. Outre-Manche, le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan avait par exemple pesté contre cette réforme de la C1, ce qui lui a d'ailleurs valu une réponse du patron de l'UEFA Aleksander Ceferin. Cette fois-ci, c'est au tour de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, de s'en prendre au futur visage de la Ligue des Champions.

« Cela fera plus de matches, et je n'aime pas cela. Ont-ils interrogé les coaches et les joueurs ? Je ne crois pas. Il y a tellement de nouveaux formats - nous avons la Ligue des Nations, nous avons un nouveau championnat du monde pour les clubs à venir, nous avons plus d'équipes pour l'Euro cet été... C'est juste de plus en plus de matches, mais cela n'apporte pas plus de qualité. Juste plus de matches. Pendant ce temps-là, nous avons seulement droit à trois remplaçants en Premier League, qui est la compétition la plus difficile », a ainsi lâché l'ancien coach du PSG en conférence de presse avant la demi-finale aller de Ligue des Champions en Espagne sur la pelouse du Real Madrid, ce mardi (21h, à suivre en direct commenté sur FM), dans des propos relayés par Sky Sports.