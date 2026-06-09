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Le Real Madrid passe à l’action pour Riccardo Calafiori

Par Samuel Zemour
1 min.
Riccardo Calafiori @Maxppp

Après avoir bouclé l’arrivée d’Ibrahima Konaté, le Real Madrid continue d’explorer le marché des défenseurs pour se renforcer et s’intéresse de près à Riccardo Calafiori. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Arsenal, le polyvalent défenseur de 24 ans (36 matches, 1 but et 3 assists cette saison) plaît aux Merengues et selon Sky Sports Italia, le club madrilène a récemment pris contact avec Arsenal afin de se renseigner sur la situation du latéral italien.

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Pour l’heure, les échanges se sont limités à une première prise de renseignements téléphonique, mais le dossier pourrait rapidement prendre de l’épaisseur si les Gunners se montrent ouverts à une négociation. Son agent, Alessandro Lucci, devrait d’ailleurs jouer un rôle central dans d’éventuelles discussions, alors que le défenseur de 24 ans connaît bien Mourinho pour l’avoir côtoyé à la Roma.

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